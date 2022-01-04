"Я пока не буду ничего комментировать. Вы рано выходите работать, нужно еще отдыхать", - сказал Березуцкий.
Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Тренерский штаб "быков" покинул и Березуцкий, являвшийся ассистентом главного тренера.
Гончаренко тренировал "Краснодар" с апреля 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
"Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера
Василий Березуцкий отказался комментировать уход из "Краснодара"
Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку с поста тренера "Краснодара".
Фото: "Краснодар"