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Василий Березуцкий отказался комментировать уход из "Краснодара"

Василий Березуцкий отказался комментировать свою отставку с поста тренера "Краснодара".
Фото: "Краснодар"
"Я пока не буду ничего комментировать. Вы рано выходите работать, нужно еще отдыхать", - сказал Березуцкий.

Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Тренерский штаб "быков" покинул и Березуцкий, являвшийся ассистентом главного тренера.

Гончаренко тренировал "Краснодар" с апреля 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда набрала 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Матч ТВ

"Краснодар" объявил об отставке Гончаренко с поста главного тренера


Теги: Березуцкий В Краснодар
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