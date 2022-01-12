Согласно информации источника, "Спартак" и Бакаев не могут договориться о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. Отмечается, что с высокой долей вероятности полузащитник покинет клуб как свободный агент.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Бакаев поучаствовал в 16 матчах. На счету 25-летнего полузащитника три результативные передачи.
Напомним, что "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на девятом месте в турнирной таблице. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Бакаев может покинуть "Спартак" летом
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев может покинуть клуб по окончании сезона.
Фото: "Спартак"