Терюшков заявил, что у "Химок" была идея сделать предложение Кокорину, однако в клубе от нее все же отказались. Переговоров с игроком не было, отметил член наблюдательного совета подмосковного клуба.
"Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в "Химки" за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого", - заявил Терюшков.
Отметим, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии российский нападающий принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Химках" прокомментировали информацию о возможном трансфере Кокорина
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что клуб может подписать форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
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