"Жалко, конечно, что не останется в РПЛ. Игрок он яркий, украсил бы любую команду в России. Но есть ещё материальная составляющая", — сказал Андреев "Чемпионату".
Вера выступал в России с июля 2022 года, перейдя из Аргентины в "Оренбург". Прошлый сезон футболист провел в "Химках", в составе которого сыграл 31 матч, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Летом этого года полузащитник перебрался в "Аль Вахду" из ОАЭ.
Экс-директор "Оренбурга" Андреев: жалко, что Вера не остался в РПЛ
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об отъезде экс-игрока оренбуржцев Лукаса Веры в чемпионат ОАЭ.
Фото: ФК "Химки"