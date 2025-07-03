По данным источника, московский "Спартак" занят активными поисками нападающего в связи с возможным уходом этим летом Манфреда Угальде.
Напомним, ранее сообщалось, что "Фейеноорд" сделал российскому клубу предложение о трансфере форварда, которое было отклонено.
Угальде защищает красно-белые цвета с января прошлого года. Контракт 23-летнего игрока сборной Коста-Рики рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" активно ищет нападающего на замену Угальде
Красно-белые находятся в поиске форварда.
Фото: ФК "Спартак"