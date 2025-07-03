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"СЭ": "Спартак" активно ищет нападающего на замену Угальде

Красно-белые находятся в поиске форварда.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, московский "Спартак" занят активными поисками нападающего в связи с возможным уходом этим летом Манфреда Угальде.

Напомним, ранее сообщалось, что "Фейеноорд" сделал российскому клубу предложение о трансфере форварда, которое было отклонено.

Угальде защищает красно-белые цвета с января прошлого года. Контракт 23-летнего игрока сборной Коста-Рики рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

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