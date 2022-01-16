Как сообщает источник, переход может состояться уже в ближайшее время. При этом отмечается, что это будет не аренда, а полноценный трансфер.
Мельников дебютировал за основную команду "Спартака" в матче против "Уфы" в 16-м туре , на 76-й минуте заменив Александра Ломовицкого. Этот матч пока остается единственным для воспитанника красно-белых в РПЛ.
В матчах ФНЛ за "Спартак-2" на его счету в текущем сезоне 21 встреча, в которой он забил три мяча и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 350 тысяч евро. Его контракт с клубом истекает летом 2023-го года.
Источник: РБ Спорт
Источник: Мельников из "Спартака" перейдет в "Ростов"
Фото: РПЛ