Английская премьер-лига

Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Аревало перейдет в "Акрон" — источник

Нападающий уругвайской команды "Монтевидео Сити" Кевин Аревало станет футболистом тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
Об этом сообщил журналист Иван Карпов, информацию подтвердил "Чемпионат".

Сообщается, что Аревало подпишет с "Акроном" контракт до конца сезона 2028/2029. Футболист самостоятельно выкупит свой контракт у клуба за 600 тыс. евро и перейдет в «Акрон» де-юре в статусе свободного агента. Это будет сделано, чтобы избежать прямого трансфера игрока в Россию.

Кевин Аревало является воспитанником "Монтевидео". За уругвайскую команду вингер провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Аревало в 500 тыс. евро.

