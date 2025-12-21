Аревало перейдет в "Акрон" — источник

Об этом сообщил журналист Иван Карпов, информацию подтвердил "Чемпионат".
Сообщается, что Аревало подпишет с "Акроном" контракт до конца сезона 2028/2029. Футболист самостоятельно выкупит свой контракт у клуба за 600 тыс. евро и перейдет в «Акрон» де-юре в статусе свободного агента. Это будет сделано, чтобы избежать прямого трансфера игрока в Россию.
Кевин Аревало является воспитанником "Монтевидео". За уругвайскую команду вингер провел 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Аревало в 500 тыс. евро.
Нападающий уругвайской команды "Монтевидео Сити" Кевин Аревало станет футболистом тольяттинского "Акрона".
