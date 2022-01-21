Согласно данным источника, высока вероятность, что клуб и игрок заключат новое соглашение, которое будет рассчитано на три года. Действующий контракт Селихова с "красно-белыми" истекает в конце 2022 года.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. Москвичи имеют в запасе 23 очка. Сейчас команда проводит зимние сборы в Дубае в рамках подготовки к весенней части сезона.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил о продлении соглашения с хавбеком Михаилом Игнатовым. Новый контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" и Селихов ведут переговоры о продлении контракта
"Спартак" ведет переговоры насчет продления контракта с вратарем Александром Селиховым.
Фото: "Спартак"