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СМИ: Деспотовича перевели в дубль "Рубина" за отказ подписывать соглашение с агентом Слуцкого

Стала известная предполагаемая причина перевода форварда "Рубина" Джордже Деспотовича в дубль казанцев.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщает источник, Деспотовичу предложили подписать контракт с агентом Кристианом Эмиле, который представляет интересы главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. Игроку сказали, что Эмиле поможет ему с поиском нового клуба. Деспотович отказался, после чего и был отправлен в дубль.

Напомним, сегодня стало известно, что Деспотович больше не входит в планы клуба. Сначала появилась информация о том, что ему предложили искать новый клуб, а несколько часов спустя о переводе игрока во вторую команду казанцев.

Деспотович играет за "Рубин" с июля 2020-го года. С того момента на счету сербского форварда 36 матчей, в которых он забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. При этом большая часть результативных действий пришлась на прошлый сезон, а в этом 29-летний нападающий забил только 1 гол в 9 встречах.

Источник: "Чемпионат"


Теги: Деспотович Рубин Российские трансферы
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