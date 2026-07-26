- "Спартак" совсем недавно играл за Суперкубок и должен был выигрывать, но ошибка судьи... Хотя многие говорят, что пенальти - как можно такие ставить? Сегодня в первом тайме в пользу "Родины" назначили, но было видно, что Маркиньос шел в подкате и не трогал соперника - тот просто специально оставил ногу. Хорошо, что пересмотрели решение. "Спартак" заслуженно победил - хорошую игру показали красно-белые.
- Как вам игра новичков?
- Все новички стараются цепляться. "Факел" сегодня дома тоже проиграл - класса и мастерства, конечно не хватает, но они будут цепляться. Будут пробовать, придумывать, где-то набирать очки. Это все ожидаемо.
Мостовой: "Спартак" показал хорошую игру. Хорошо, что пенальти в их ворота отменили
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info прокомментировал результат матча 1 тура РПЛ "Спартак" - "Родина" (3:0).
Фото: ФК "Спартак"