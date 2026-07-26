Карседо оценил дебют Парады за "Спартак"

- Он с нами тренировался десять дней и готов выйти. Было запланировано, что он сыграет 60-65 минут. Сегодня он действовал слева в обороне, но может сыграть и левого центрального защитника. Хороший дебют молодого футболиста, который при этом имеет опыт, - приводит слова Карседо "Матч ТВ".
Виктор Парада стал игроком "Спартака" 14 июля. Первый матч за "красно-белых" защитник провёл в стартовом туре нового сезона РПЛ против "Родины". Он вышел в основном составе, отыграл 63 минуты, после чего был заменён. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.