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Карседо оценил дебют Парады за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо поделился мнением о первом матче новичка команды Виктора Парады.
Фото: ФК "Спартак"
По словам наставника, защитник оправдал ожидания и успешно справился со своей задачей в дебютной встрече за московский клуб.

- Он с нами тренировался десять дней и готов выйти. Было запланировано, что он сыграет 60-65 минут. Сегодня он действовал слева в обороне, но может сыграть и левого центрального защитника. Хороший дебют молодого футболиста, который при этом имеет опыт, - приводит слова Карседо "Матч ТВ".

Виктор Парада стал игроком "Спартака" 14 июля. Первый матч за "красно-белых" защитник провёл в стартовом туре нового сезона РПЛ против "Родины". Он вышел в основном составе, отыграл 63 минуты, после чего был заменён. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 3:0.

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