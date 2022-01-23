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Анюков рассказал, почему не вернулся в сборную России, несмотря на приглашение Слуцкого

Бывший защитник "Зенита" и сборной России Александр Анюков рассказал, почему решил закончить карьеру в национальной команде в 2013 году.
Фото: Getty images
Анюков дебютировал в составе сборной Росси в 2004 году. Всего за национальную команду он провел 77 матчей и забил 1 гол.

"Почему закончил карьеру в сборной в 31 год? Это опять же история из-за моего характера и эмоций между тренером и мной (тогда сборную возглавлял Фабио Капелло - прим. Rusfootball). Для меня хоть и очередной урок, но печальный.

Звали ли после Капелло в сборную? Слуцкий звал. За что ему большое спасибо - обратил на меня внимание! Но я ведь уже принял решение завершить карьеру в сборной. Бесповоротно. Надеюсь, он не обиделся, что я не вернулся", - сказал Анюков.

Защитник Александр Анюков защищал цвета "Крыльев Советов" и "Зенита". В общей сложности в Российской Премьер-лиге на счету футболиста 360 матчей, в которых он забил 14 мячей и стал автором 24 результативных передач. Анюков - пятикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, двукратный победитель Кубка России, а также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: Матч ТВ


Теги: Анюков Сборная России
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