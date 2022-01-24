Ранее СМИ сообщили, что Адамов согласовал контракт с петербургским клубом. 22-летний футболист в ближайшее время должен присоединиться к "Зениту".
"Скорее всего, Адамов перейдет в "Зенит". Но контракт еще не подписан", - приводит слова Иванова "СЭ".
Защитник Арсен Адамов выступает за "Урал" с января 2021 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 17 мачтах РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности Адамов провел 28 матчей за "Урал". Контракт Арсена с екатеринбуржцами рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
"Урал" в таблице РПЛ занимает 11-е место, имея в своем активе 19 очков.
Президент "Урала": скорее всего, Адамов перейдет в "Зенит"
Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил переход защитника Арсена Адамова в "Зенит".
Фото: РПЛ