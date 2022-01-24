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Агент Хендрикса и Тиля рассказал о будущем футболистов в "Спартаке"

Фулько ван Куперен, агент полузащитников "Спартака" Йоррита Хендрикса и Гуса Тиля, рассказал о своих клиентах.
Фото: ФК "Спартак"
Также агент поделился планами встречи с руководством "красно-белых".

"Посмотрим, что будет дальше, но Йоррит футболист "Спартака". У Тиля все хорошо. Я планирую приехать в Москву на встречу со "Спартаком" в феврале, когда закроется трансферное окно", - сказал Куперен.

Полузащитник Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021 года из ПСВ. В текущем сезоне Хендрикс провел в составе "красно-белых" 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Ранее в СМИ писали, что Хендрикса хочет арендовать "Фейеноорд". В роттердамском клубе подтвердили переговоры со столичным клубом по игроку.

Полузащитник Гус Тиль выступает на правах аренды в "Фейеноорде". В текущем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и стал автором 3 результативных передач.

Источник: Metaratings


Теги: Спартак Хендрикс Тиль
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