"Барселона" разгромила "Бетис" в матче с семью голами

"Барселона" обыграла "Бетис" в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Фото: Marca

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу каталонцев.



Счёт на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль после передачи Жюля Кунде. На 27-й Валентин Гомес восстановил равенство, однако ещё до перерыва Родри снова вывел "Барселону" вперёд.



После перерыва каталонцы увеличили преимущество: на 51-й минуте отличился Габриэл Жезус. Спустя три минуты Абде Эззальзули сократил отставание "Бетиса", но затем Эрик Гарсия и Дани Ольмо довели счёт до крупного.

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Барселона