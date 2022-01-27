Ранее СМИ сообщили, что Фомин может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. Указывалось, что полузащитником "Динамо" интересуется "Кристал Пэлас".
Парфенов заявил, что Фомину следует попробовать свои силы в АПЛ, если у него будет такая возможность.
"Если есть возможность поиграть в АПЛ, то ее надо использовать. Только время покажет, подходят ли его футбольные качества английскому чемпионату. Фомин прибавил в этом сезоне во многих компонентах, но это произошло из-за хорошего выступления "Динамо", - сказал Парфенов.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Кристал Пэлас" рассматривает вариант с подписанием Фомина
"Если есть возможность поиграть в АПЛ, ее надо использовать". Парфенов - о возможном переходе Фомина в "Кристал Пэлас"
Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе полузащитника команды Даниила Фомина в "Кристал Пэлас".
Фото: "Динамо"