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Источник: РПЛ внесет изменения в санитарный регламент РФС

Клубы РПЛ на следующей неделе обсудят различные варианты изменения санитарного регламента РФС.
Фото: ТАСС
По данным источника, 10-11 февраля РПЛ планирует провести рабочее совещание на тему санитарного регламента. На собрании будут выработаны несколько сценариев проведения второй части чемпионата. Отмечается, что лига будет учитывать опыт европейских лиг.

Ранее СМИ сообщали, что клубы РПЛ предлагают изменить ковид-протокол и целесообразность регулярных ПЦР-тестов. Напомним, сейчас клубы должны тестировать игроков каждые несколько дней и перед каждым туром.

Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне вылета находятся "Уфа" (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).

Первый тур после зимнего перерыва состоится 26-28 февраля.

Источник: РБ Спорт


Теги: РПЛ Коронавирус
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