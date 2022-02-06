"Принято ли окончательное решение по Нуралы Алипу? Да. Алипа возьмем в аренду. Какова ситуация по вратарям? В работе", - сказал Медведев.
Защитник Нуралы Алип провел с "Зенитом" первый тренировочный сбор в Дубае и принял участие в контрольном матче с "Жилиной" (5:0). Нуралы отправился и на второй сбор петербуржцев в Португалию. В матче с "Мидтьюлландом" (1:0) Алип забил дебютный гол за российский клуб, принеся "Зениту" победу.
В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей за "Кайрат", на его счету 1 голевая передача.
Следующий матч на сборе в Португалии "Зенит" проведет 10 февраля. В рамках предсезонного турнира Atlantic Cup "сине-бело-голубые" встретятся с "Копенгагеном". Игра пройдет в закрытом режиме.
Источник: Bobsoccer
Гендиректор "Зенита" сообщил, что клуб возьмет в аренду защитника Алипа
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что защитник "Кайрата" Нуралы Алип будет выступать за петербургский клуб на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"