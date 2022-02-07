"Сейчас Сафонов играет в достаточно неплохом клубе. Клубе, у которого есть амбиции, вложения и прекрасная инфраструктура. Думаю, что "Зенит" — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Напомним, в начале февраля появилась информация, что "Краснодар" проявляет интерес к бразильскому голкиперу Габриэлю Грандо, выступающему за "Гремио". Сообщалось, что это связано с возможным уходом Матвея Сафонова летом. Спустя несколько дней появилась информация о том, что в конце сезона переговоры о трансфере Сафонова может начать "Зенит".
В текущем сезоне Сафонов провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз оставил ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.
Ташуев: "Зенит" - не тот клуб, куда нужно стремиться Сафонову. Нужно идти в команды, которые играют в плей-офф ЛЧ
Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев прокомментировал возможный переход голкипера "быков" Матвея Сафонова в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"