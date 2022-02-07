Полузащитник Зелимхан Бакаев провел в сезоне 23 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Всего за "красно-белых" 25-летний футболист сыграл в 92 матчах, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт со столичным клубом истекает в конце нынешнего сезона.
"Не хочу делать ему рекламу, потому что это некорректно с моей стороны, так как мы в очень близких отношениях. Скажу коротко: Бака - очень хороший футболист, и я очень хочу, чтобы он остался в "Спартаке", - приводит слова Джикии Чемпионат.
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в текущем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За сборную России Джикия сыграл в 41 матче.
"Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Бакаевым, Кутеповым и Рассказовым
Джикия - о Бакаеве: очень хороший футболист. Хочу, чтобы он остался в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника "красно-белых" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ