Терюшков: "Химки" поговорят с фанатами о Fan ID, остальное на их совести

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о диалоге с фанатами, которые выступили против Fan ID.

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Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.



"Вели ли "Химки" диалог с фанатами насчет их протеста из-за Fan ID? Клуб скоро начнет эту работу, поговорит с ними, попросит их поддерживать команду, а все остальное на их совести", - цитирует Терюшкова Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено."Вели ли "Химки" диалог с фанатами насчет их протеста из-за Fan ID? Клуб скоро начнет эту работу, поговорит с ними, попросит их поддерживать команду, а все остальное на их совести", - цитирует Терюшкова РБ Спорт