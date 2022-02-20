"Мы слышали об интересе "Зенита", но на сегодняшний день официальных предложений от петербургского клуба не получали. Другие клубы? И другие команды к нам не обращались", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" сделал официальное предложение по Лантратову. Сообщалось, что переговоры находятся в активной стадии, а сам голкипер уже дал согласие на переход.
В нынешнем сезоне 26-летний голкипер отстоял 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяч, а в 6 играх оставил свои ворота "сухими". Текущее соглашение Лантратова с "Химками" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Терюшков: слышали об интересе "Зенита" к Лантратову, но официальных предложений не было
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что клуб получил предложение от "Зенита" по голкиперу Илье Лантратову.
Фото: РПЛ