Березовский допустил, что Мхитарян согласится на переход в российский клуб. По его мнению, Генрих способен стать одной из главных звезд российской Премьер-Лиги.
"Мхитарян - футболист такого уровня, что пригодится любой команде, в том числе и "Динамо". Было бы интересно понаблюдать за ним в российском чемпионате. Думаю, Генрих еще смог бы поблистать в Премьер-Лиге. <...> Не исключаю, что его переезд в Россию возможен. В Премьер-Лиге он и Клаудиньо были бы главными звездами", - сказал Березовский.
Отметим, что контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до конца сезона. Ранее СМИ сообщали, что армянский полузащитник может перейти в "Динамо" по завершении сезона на правах свободного агента.
Источник: РБ Спорт
Березовский - о возможном переходе Мхитаряна в "Динамо": в РПЛ он и Клаудиньо были бы главными звездами
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна в московское "Динамо".
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