— Мне понравилась сама по себе игра. Для первого после долгого перерыва матча — неплохо.
Но ЦСКА реализовал те моменты, которые у него были. У "Спартака" тоже моменты были, но он не использовал. Раз ЦСКА выиграл, то, наверное, он был сильнее, — приводит слова Баженова "Матч ТВ".
В матче 19-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА зафиксирована победа гостевой команды со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Юсуф Языджи и Бактиёр Зайнутдинов. ЦСКА с 33 очками продолжает занимать в турнирной таблицы РПЛ четвертое место. "Спартак (23) — девятый.
ЦСКА показал победные эмоции на поле и в раздевалке после дерби со "Спартаком" (видео)
Баженов — о дерби: раз ЦСКА выиграл, то он был сильнее
Бывший российский нападающий Никита Баженов поделился эмоциями после матча 19-го тура РПЛ "Спартак" 0:2 ЦСКА.
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