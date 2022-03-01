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Легионеры "Химок" не выразили желание покинуть клуб

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что никто из легионеров не хочет покинуть команду.
Фото: Getty Images
— Пока никто из легионеров "Химок" не изъявлял желания покинуть клуб. Если легионеры решат покинуть клуб, мы не сможем оказать противодействие, — цитирует Терюшкова "Чемпионат".

Напомним, сегодня РПЛ покинуло сразу несколько украинских представителей. Из "Урала" ушли вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Кулаков, из "Динамо" — тренер Андрей Воронин. Также "Локомотив" объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, также клуб может покинуть защитник Пабло.

Гисдоль выиграл в "Локомотиве" 37% матчей РПЛ. Это худший показатель в истории клуба

Президент "Урала" сообщил, что команда будет добираться до Краснодара через Сочи


Теги: Химки Терюшков
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