— Пока никто из легионеров "Химок" не изъявлял желания покинуть клуб. Если легионеры решат покинуть клуб, мы не сможем оказать противодействие, — цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, сегодня РПЛ покинуло сразу несколько украинских представителей. Из "Урала" ушли вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Кулаков, из "Динамо" — тренер Андрей Воронин. Также "Локомотив" объявил об уходе немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, также клуб может покинуть защитник Пабло.
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Легионеры "Химок" не выразили желание покинуть клуб
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что никто из легионеров не хочет покинуть команду.
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