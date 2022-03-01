— С Павлом все нормально. К следующей игре он уже будет готов. Повреждение оказалось не особо сильным. В матче с "Локомотивом" он должен быть, — цитирует Терюшкова "СЭ".
33-летний Мамаев стал игроком подмосковного клуба в зимнее трансферное окно, перейдя в статусе свободного агента. Полузащитник подписал контракт с "Химками" до конца сезона. В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (0:3) хавбек покинул поле в перерыве из-за травмы.
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Мамаев сможет сыграть против "Локомотива"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что полузащитник команды Павел Мамаев должен восстановиться к следующему матчу.
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