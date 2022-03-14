"Прикольно вернуться на клубные игры. Работа со сборной и клубом отличается сильно.
По игре первый тайм понравился, неплохо, во втором тайме в конце было сумбурно - желание удержать счет сыграло злую шутку. Концовку можно было провести более спокойно", - цитирует Карпина "ТАСС".
Напомним, в марте Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера "Ростова". Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год. В июле 2021 он параллельно возглавил сборную России после увольнения Станислава Черчесова. Предполагалось, что Карпин уже тогда будет совмещать посты, но спустя несколько недель он объявил о том, что покидает ростовчан, чтобы сосредоточиться на работе в сборной.
Сегодня Карпин провел первый матч во главе ростовчан после возвращения. Его команда переиграла в гостях "Рубин" (2:1).
Карпин: прикольно вернуться на клубные игры
Валерий Карпин поделился эмоциями после возвращения на пост главного тренера "Ростова"
Фото: ФК "Ростов"