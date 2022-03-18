Игроки воспользовались опцией ФИФА, разрешающей легионерам в РПЛ приостановить контракты с клубами до лета.
"Как мы оцениваем их поступок? Против нас выступает все мировое спортивное сообщество, которое годами поддерживало нацистский режим и которое сейчас давит на иностранных футболистов. Поэтому было бы неправильно однозначно осуждать действия игроков. Зе и Дагерстол не хотели покидать команду, они хотели продолжить играть за "Химки", но на них повлияли третьи силы - агенты и футбольная федерация, в случае Филипа" - цитирует Терюшкова Sport24.
Защитник Филип в текущем сезоне шведский футболист провел 17 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. Контракт 25-летнего защитника с российским клубом рассчитан до 30 января 2024 года. Дагерстол до конца сезона будет играть за "Норрчепинг".
Нападающий Дидье Ламкель Зе перешел в "Химки" на правах аренды из бельгийского "Антверпена" в феврале. Камерунец провел за российский клуб 3 матча в РПЛ, в которых забил 2 гола. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В настоящее время форвард тренируется в составе французского "Меца".
"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место. В 21 матче подмосковный клуб набрал 15 очков. Свой следующий матч подопечные Юрана проведут завтра, 19 марта. В Екатеринбурге химчане встретятся с "Уралом".
Терюшков: легионеры не хотели покидать "Химки", но на них повлияли третьи силы
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал уход из подмосковного клуба шведского защитника Филипа Дагерстола и камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе.
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