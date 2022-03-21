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Спортдир "Рубина": думаю, клуб покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о том, что из "Рубина" может уйти еще несколько игроков.
Фото: РПЛ
"Кто еще может покинуть клуб? Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут.

Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все", - цитирует Яровинского "СЭ".

Напомним, ранее контракты с "Рубином" до конца июня приостановили Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеяд Хакшабанович. Они воспользовались правом, которое ФИФА предоставило всем иностранцам, которые выступают в РПЛ. Дрейер в итоге перебрался до конца сезона в "Мидтьюлланд", а Хакшабанович на тот же срок в "Юргорден".

Кроме того, сегодня появилась информация, что Хвича Кварацхелия, который был вызван в расположение сборной Грузии, может не вернуться в стан казанцев.

После 22 туров "Рубин" занимает десятое место в РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 25 очков.


Теги: Яровинский Рубин
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