Спортдир "Рубина": думаю, клуб покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о том, что из "Рубина" может уйти еще несколько игроков.

Фото: РПЛ





Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все", - цитирует Яровинского



Напомним, ранее контракты с "Рубином" до конца июня приостановили Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеяд Хакшабанович. Они воспользовались правом, которое ФИФА предоставило всем иностранцам, которые выступают в РПЛ. Дрейер в итоге перебрался до конца сезона в "Мидтьюлланд", а Хакшабанович на тот же срок в "Юргорден".



Кроме того, сегодня появилась информация, что Хвича Кварацхелия, который был вызван в расположение сборной Грузии, может не вернуться в стан казанцев.



После 22 туров " "Кто еще может покинуть клуб? Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А, может, и все уедут.Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол — не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все", - цитирует Яровинского "СЭ" Напомним, ранее контракты с "Рубином" до конца июня приостановили Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеяд Хакшабанович. Они воспользовались правом, которое ФИФА предоставило всем иностранцам, которые выступают в РПЛ. Дрейер в итоге перебрался до конца сезона в "Мидтьюлланд", а Хакшабанович на тот же срок в "Юргорден".Кроме того, сегодня появилась информация, что Хвича Кварацхелия, который был вызван в расположение сборной Грузии, может не вернуться в стан казанцев.После 22 туров " Рубин " занимает десятое место в РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 25 очков.