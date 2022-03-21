Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам российских клубов приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Кухта получил вызов в сборную Чехии. 24 марта чешская команда в гостях сыграет против Швеции в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022. В случае победы 29 марта чехи также в гостях в финале мини-турнира встретятся с Польшей, которая автоматически прошла полуфинальную стадию из-за отстранения сборной России.
"Кухта имеет действующий контракт с "Локомотивом". Это все, что я могу сказать", - сказал Мартинович, отвечая на вопрос вернется ли форвард в расположение клуба после матчей за сборную Чехии.
Нападающий Ян Кухта перешел в "Локомотив" зимой 2022 года. За московский клуб 25-летний чех провел 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: РИА Новости
Агент Кухты ответил на вопрос о возможном невозвращении футболиста в Россию
Агент чешского нападающего "Локомотива" Яна Кухты Милан Мартинович оценил вероятность отъезда футболиста из России.
Фото: РПЛ