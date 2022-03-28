Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча.
"Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение "Химок" 30 марта", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
РФС рассмотрит апелляцию "Химок" по делу Кухты 30 марта
Стало известно, когда Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение "Химок" на решение КДК РФС, который отказался присудить "Локомотиву" поражение из-за участия в матче форварда Яна Кухты.
Фото: РПЛ