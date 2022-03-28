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РФС рассмотрит апелляцию "Химок" по делу Кухты 30 марта

Стало известно, когда Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение "Химок" на решение КДК РФС, который отказался присудить "Локомотиву" поражение из-за участия в матче форварда Яна Кухты.
Фото: РПЛ
Напомним, в 20-м туре "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.

В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что подали протест на результат матча.

"Апелляционный комитет РФС рассмотрит обращение "Химок" 30 марта", - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.


Теги: РФС Химки Локомотив Кухта
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