"Конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат. Любой молодой игрок мечтает об этом. У Гамида огромное желание играть в более сильной команде. Но в данное время об этом говорить не стоит. У него действующий контракт, а трансферное окно закрыто. Все, что от него зависит — он сделает. В первую очередь для команды", - цитирует Руслана Агаларова "СЭ".
Гамид Агаларов перебрался в "Уфу" в январе 2020 года из махачкалинского "Анжи". Контракт форварда с уфимцами истекает в декабре этого года. В нынешнем сезоне в активе Агаларова 14 голов и одна результативная передача в 21 матче РПЛ. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром чемпионата России, оторвавшись от ближайших преследователей на четыре гола.
"Уфа" после 22 туров занимает последнее место в РПЛ. В активе команды Алексея Стукалова 18 очков. Столько же у "Химок", но уфимцы впереди по дополнительным показателям.
Отец Агаларова: конечно, Гамид хочет уйти в более сильную команду и более сильный чемпионат
Руслан Агаларов высказался о будущем своего сына форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"