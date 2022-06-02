"Так думать глупо - в этом году мы единственные, кто отобрали у "Зенита" четыре очка. Кроме нас в Санкт-Петербурге никто в РПЛ не выиграл. Скорее, наоборот, на них настрой у нас еще больше, чем на остальные команды, поскольку "Зенит" - чемпион", - цитирует Юсупова Sport24.
В сезоне-2021/22 "Сочи" обыграл в Санкт-Петербурге "Зенит" (2:1), а дома сыграл с петербуржцами вничью (0:0).
Полузащитник Артур Юсупов выступает за "Сочи" с 2020 года. В завершившемся сезоне 32-летний футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Юсупова с сочинцами рассчитан до лета 2022 года.
С 2015 по 2018 год Артур защищал цвета "Зенита". Вместе с петербуржцами он стал двукратным обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок России.
Юсупов: "Сочи" - фарм-клуб "Зенита"? Так думать глупо. Мы единственные отобрали четыре очка
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов рассказал, как относится к разговорам о том, что сочинцы являются фарм-клубом "Зенита".
Фото: РПЛ