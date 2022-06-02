Контракт черногорского специалиста с туляками, который рассчитан до 30 июня, не будет продлен. Ожидается, что клуб определится с новым главным тренером на следующей неделе.
Миодраг Божович возглавлял "Арсенал" с сентября 2021 года. До этого Божович уже тренировал туляков с 2017 по 2018 год. В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Арсенал" занял последнее, 16-е, место и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), набрав в 30 матчах 23 очка. На этой неделе туляки получили необходимую лицензию для выступления в ФНЛ.
Также в России Божович возглавлял "Крылья Советов", "Локомотив", "Ростов", "Амкар", "Динамо" и ФК "Москва".
Источник: Матч ТВ
Божович покинул Россию, не дожидаясь окончания контракта с "Арсеналом"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович покинул Россию.
Фото: "Арсенал" (Тула)