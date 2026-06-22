Ташуев: Марокко может спокойно дойти до полуфинала ЧМ-2026

Экс-тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался об игре сборной Марокко на ЧМ-2026.

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Команда уже состоявшаяся, может дойти до самого верха - до полуфинала может дойти спокойно. Ничего удивительного в этом не будет", - сказал Ташуев "РИА Новости"

Российский специалист заявил, что сборная Марокко является креативной и быстрой командой."Африканские команды хорошо себя чувствуют. Выделил бы сборную Марокко. По структуре игры и по стилистике очень интересная команда - креативная, быстрая.Национальная команда Марокко провела два матча в рамках группового этапа чемпионата мира-2026. Африканская сборная сыграла вничью с Бразилией (1:1) и одержала победу над Шотландией (1:0).На данный момент подопечные Мохамеда Уаби занимает шестое место в рейтинге национальных команд ФИФА.