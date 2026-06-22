Аргентинская "Химнасия Ла-Плата" сыграет с двумя клубами из РПЛ в июле

"Мы прилетаем в Россию 2 июля. 5 июля сыграем против "Зенита" на "Газпром Арене", а 7 июля встретимся с махачкалинским "Динамо" на тренировочной базе "Зенита". Там же и будет базироваться наша команда", - сказал Сантеллан Sport24.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял 1-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 30 матчах. Махачкалинское "Динамо" расположилось на 14-й строчке с 26 баллами в своем активе.
"Химнасия Ла-Плата" заняла 10-е место в Апертуре, набрав 26 очков в 16 матчах.