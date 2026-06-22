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Экс-игрок "Динамо": уход Нгамале не станет большой потерей для клуба

Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о возможном уходе Муми Нгамале из клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Владимир Гранат заявил, что Муми Нгамале лучше всего проявлял себя в матчах под руководством Марцела Лички.

"Муми, возможно, и быстрый игрок, но лучшие его игры были при Личке. Не думаю, что его уход станет большой потерей для "Динамо".
В команду сейчас пришёл новый тренер, у него свои требования, и он наверняка под них наберёт игроков", - сказал Гранат Metaratings.

Муми Нгамале перешел в московское "Динамо" в начале сентября 2022 года. В прошедшем сезоне за бело-голубых левый вингер провел 29 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

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