Гендиректор "Балтики" высказался о продлении контракта с Талалаевым

"Какова ситуация с контрактом Андрея Талалаева, срок которого истекает через год? На сегодняшний день Андрей Викторович - главный тренер нашей команды.
Никаких официальных предложений по нему не поступало. Вопрос о возможном продлении его контракта, конечно, обсуждается", - сказал Измайлов "Советскому спорту".
Андрей Талалаев был назначен главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 38 матчей, одержала 14 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
По итогам сезона клуб занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах.