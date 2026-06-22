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Гендиректор "Балтики" высказался о продлении контракта с Талалаевым

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов ответил на вопрос о продлении соглашения с Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
Генеральный директор "Балтики" заявил, что руководство клуба обсуждает вопрос о продлении соглашения с российским специалистом.

"Какова ситуация с контрактом Андрея Талалаева, срок которого истекает через год? На сегодняшний день Андрей Викторович - главный тренер нашей команды.

Никаких официальных предложений по нему не поступало. Вопрос о возможном продлении его контракта, конечно, обсуждается", - сказал Измайлов "Советскому спорту".

Андрей Талалаев был назначен главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда провела 38 матчей, одержала 14 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

По итогам сезона клуб занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах.

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