"МЮ" купил землю для возведения нового стадиона на 100 тысяч мест

"Манчестер Юнайтед" объявил о планах по строительству новой арены.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает официальный сайт "МЮ", клуб приобрел большую часть земли для строительства нового стадиона на 100 тысяч мест. Отмечается, что он станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании.



По итогам прошедшего сезона Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко в 38 матчах.



На данный момент клуб выступает на стадионе "Олд Траффорд", построенном в 1910 году. Арена вмещает 74 197 зрителей.