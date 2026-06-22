Как сообщает официальный сайт "МЮ", клуб приобрел большую часть земли для строительства нового стадиона на 100 тысяч мест. Отмечается, что он станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании.
По итогам прошедшего сезона Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко в 38 матчах.
На данный момент клуб выступает на стадионе "Олд Траффорд", построенном в 1910 году. Арена вмещает 74 197 зрителей.
"МЮ" купил землю для возведения нового стадиона на 100 тысяч мест
"Манчестер Юнайтед" объявил о планах по строительству новой арены.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"