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"МЮ" купил землю для возведения нового стадиона на 100 тысяч мест

"Манчестер Юнайтед" объявил о планах по строительству новой арены.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Как сообщает официальный сайт "МЮ", клуб приобрел большую часть земли для строительства нового стадиона на 100 тысяч мест. Отмечается, что он станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании.

По итогам прошедшего сезона Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко в 38 матчах.

На данный момент клуб выступает на стадионе "Олд Траффорд", построенном в 1910 году. Арена вмещает 74 197 зрителей.

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