Наумов оценил возможный переход Баринова в АЕК

"Если Баринов даст согласие на переход в Грецию, значит, у него не всё получается в ЦСКА.
А греческий чемпионат не самый худший - и в Европе поиграешь, и на виду, и еврокубки, это же гораздо лучше, чем играть в закрытом чемпионате, как у нас. Его решение будет обосновано", - сказал Наумов "Чемпионату".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" в январе 2026 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что АЕК начал переговоры с "армейцами" по трансферу игрока.