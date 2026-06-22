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Наумов оценил возможный переход Баринова в АЕК

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в АЕК.
Фото: ФК ЦСКА
Николай Наумов заявил, что на данный момент греческий чемпионат лучше, чем российский.

"Если Баринов даст согласие на переход в Грецию, значит, у него не всё получается в ЦСКА.

А греческий чемпионат не самый худший - и в Европе поиграешь, и на виду, и еврокубки, это же гораздо лучше, чем играть в закрытом чемпионате, как у нас. Его решение будет обосновано", - сказал Наумов "Чемпионату".

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" в январе 2026 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что АЕК начал переговоры с "армейцами" по трансферу игрока.

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