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Стало известно, кто возглавит "Манчестер Сити" после Гвардиолы - источник

Стало известно, кто будет назначен главным тренером "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
По информации источника, в ближайшие часы Энцо Мареска отправится в Манчестер для подписания соглашения с "горожанами" на три года.

С июля 2016 года главным тренером "Манчестер Сити" был Пеп Гвардиола. Под его руководством команда провела 593 матча, одержала 423 победы, 77 раз сыграла вничью и потерпела 93 поражения во всех турнирах. В конце мая 2026 года испанский специалист объявил об уходе из клуба.

Ранее Энцо Мареска был ассистентом в "Манчестер Сити", возглавлял "Челси", "Лестер" и другие клубы.

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