Германия потеряла основного защитника до конца чемпионата мира

Сборная Германии лишилась одного из основных защитников до конца чемпионата мира 2026 года.

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Как сообщает Bild, Нико Шлоттербек больше не поможет национальной команде на турнире из-за полученного повреждения. Футболист травмировался в матче второго тура группового этапа против Кот-д'Ивуара, завершившемся победой немцев со счётом 2:1. После первого тайма защитник был заменён.



По данным источника, обследование выявило разрыв связок левого голеностопа. На восстановление 26-летнему игроку потребуется около восьми недель.