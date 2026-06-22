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Германия потеряла основного защитника до конца чемпионата мира

Сборная Германии лишилась одного из основных защитников до конца чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщает Bild, Нико Шлоттербек больше не поможет национальной команде на турнире из-за полученного повреждения. Футболист травмировался в матче второго тура группового этапа против Кот-д'Ивуара, завершившемся победой немцев со счётом 2:1. После первого тайма защитник был заменён.

По данным источника, обследование выявило разрыв связок левого голеностопа. На восстановление 26-летнему игроку потребуется около восьми недель.

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