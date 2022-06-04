Напомним, вчера член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшкова рассказал, что подмосковный клуб не будет продлевать контракты с Жирковым и Мамаевым. Они покинут подмосковный клуб на правах свободных агентов.
"Им подойдет клуб, который собирает пенсионеров, клуб пенсионеров. В "Химках" они себя никак не проявили. Есть множество футболистов, которые играют на достойном уровне в зрелом возрасте, но они к ним никак не относятся. Одного желания недостаточно, нужно сохранить еще и кондиции", - сказал Григорян.
Защитник Юрий Жирков в составе "Химок" провел 3 матча (122 минуты), результативными действиями в этих играх 38-летний футболист не отметился.
Полузащитник Павел Мамаев за "Химки" сыграл в 7 матчах (415 минут), в этих играх он отметился 1 желтой карточкой.
"Химки" сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, обыграв по сумме двух стыковых матчей "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0). В регулярном сезоне химчане финишировали на 13-й строчке в таблице.
Источник: РБК Спорт
"Им подойдет клуб пенсионеров". Григорян - о Жиркове и Мамаеве
Российский специалист Александр Григорян прокомментировал уход из "Химок" Юрия Жиркова и Павла Мамаева.
Фото: ФК "Химки"