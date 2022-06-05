"У меня были контакты с "СКА-Хабаровск", но пока у нас нет никакой конкретики. До конца следующей недели постараюсь принять решение о своем будущем. Возможно ли мое возвращение в "Уфу"? Нет", - цитирует специалиста "РБ Спорт".
Ранее, комментируя информацию об интересе со стороны хабаровских "армейцев", Стукалов заявил, что представители команды с ним не связывались.
Стукалов покинул должность главного тренера "Уфы" после завершения сезона. Башкирский коллектив попал в зону стыковых матчей, где проиграл "Оренбургу". Таким образом, уфимцы покинули элитный дивизион и следующий сезон начнут в Футбольной национальной лиге.
Стукалов: были контакты с "СКА-Хабаровском", до конца следующей недели постараюсь определиться с будущим
Экс-главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Уфа"