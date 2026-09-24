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Рабинер высказался о матче Нидерландов и Германии в Лиге наций

Известный спортивный журналист и обозреватель Игорь Рабинер поделился с Rusfootball.info прогнозом на предстоящую встречу Нидерланды - Германия в Лиге наций.
Фото: Getty Images
"Очень интересные назначения - у обеих команд будут новые тренеры. Конечно, все говорят о Клоппе, но не меньший интерес вызывает приход Хави в сборную Голландии. Первый тренер-иностранец со времен австрийца Эрнста Хаппеля, с которым стали вторыми на чемпионате мира 78-го года. Понятно, неудачный чемпионат мира для обеих сборных.

Голов будет много, отбиваться тут просто некому - 2:2", - сказал Рабинер.


Сегодня, 24 сентября, состоится игра первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Нидерландов и Германии. Встреча пройдет на "Йохан Круифф Арене" в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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