Альба может возглавить московский клуб - источник

Экс-рулевой "Ростова" Джонатан Альба рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность наставника "Родины".

Фото: ФК "Ростов"





Альба сегодня завершил работу в "Ростове" по обоюдному согласию сторон. Под его руководством команда после девяти матчей чемпионата России имеет восемь очков и располагается на 12-й позиции.



Источник: "Родина" в сентябре рассталась с Хуаном Диасом, под руководством которого команда вышла в РПЛ. Однако после девяти туров московский клуб набрал лишь пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.Альба сегодня завершил работу в "Ростове" по обоюдному согласию сторон. Под его руководством команда после девяти матчей чемпионата России имеет восемь очков и располагается на 12-й позиции.Источник: "РБ Спорт"