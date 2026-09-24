"Родина" в сентябре рассталась с Хуаном Диасом, под руководством которого команда вышла в РПЛ. Однако после девяти туров московский клуб набрал лишь пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Альба сегодня завершил работу в "Ростове" по обоюдному согласию сторон. Под его руководством команда после девяти матчей чемпионата России имеет восемь очков и располагается на 12-й позиции.
Источник: "РБ Спорт"
Альба может возглавить московский клуб - источник
Экс-рулевой "Ростова" Джонатан Альба рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность наставника "Родины".
Фото: ФК "Ростов"