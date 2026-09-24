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Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды - Германия
Сегодня, 17:15
Известный спортивный комментатор и обозреватель Александр Елагин в беседе с
Rusfootball.info
высказался о предстоящем матче сборных Нидерландов и Германии в рамках Лиги наций.
Фото: Getty Images
"Клопп удивил тем, что пригласил две команды на сбор и сходу произнес патриотическую речь. Ну, как раз этих эмоций, тевтонского характера немцам в последнее время не хватало. Мастерства там и так с избытком, но не стало вот этой харизмы Беккенбауэра.
Если говорить о результате, то я бы ставил "обе забьют", тотал больше трех - типа ничьей 2:2", - сказал Елагин.
Сегодня, 24 сентября, сборная Нидерландов примет национальную команду Германии на "Йохан Круифф Арене" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций. Начало - в 21:45 по московскому времени.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Александр Елагин
Сборная Нидерландов
Сборная Германии
Лига Наций
Автор:
Данил Пелих
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