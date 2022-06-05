"Могу ли представить "Факел" на протяжении нескольких сезонов в РПЛ? Я вам рассказал о стратегии, которую представили губернатору и реализовали за 3 года. От и до. А многие не верили, что мы выйдем в РПЛ. Мы точно ни на кого ориентироваться не будем", - цитирует Асхабадзе Sport24.
"Факел" по итогам сезона Футбольной национальной лиги занял вторую строчку в турнирной таблице и напрямую вышел в Российскую Премьер-лигу. Также повышение в классе заработали чемпион минувшего розыгрыша ФНЛ "Торпедо" и "Оренбург", отобравшийся в элитный дивизион через стыковые матчи. В двухматчевом противостоянии оренбуржцы оказались сильнее "Уфы".
Асхабадзе: многие не верили, что "Факел" выйдет в РПЛ, но мы реализовали свою стратегию за 3 года
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе оценил перспективы команды в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"