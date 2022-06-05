"Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка. И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу", - цитирует Федуна "СЭ".
Напомним, ранее Федун на церемонии в честь столетия "Спартака" заявил, что на спортивного директора "Спартака" Луку Каттани и главного тренера Паоло Ваноли осуществлялось давление со стороны посольства и министерства Италии.
Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака" в декабре прошлого года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ и стали победителями Кубка России. До этого итальянец никогда не был главным тренером.
Лука Каттани также начал работу в "Спартаке" в декабре. Ранее Каттани входит в скаутскую службу "ПСЖ" и "Челси".
Федун: неправильно выразился о давлении посольства и министерства Италии на Ваноли и Каттани
Президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал свои слова о давлении со стороны представительств Италии на работников клуба Луку Каттани и Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"