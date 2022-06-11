"Матео достаточно хорошо проявил себя в "Сочи". Его переход вполне может быть усилением на сегодняшний день. У "Зенита" есть Сергеев и Алберто. При травме кого-то одного из двух пригодится. Конечно, можно собрать всё со всех клубов", - цитирует Канищева "Чемпионат".
Хет-трик Кассьеры в матче заключительного тура сезона Российской Премьер-лиги против "Динамо" принес "Сочи" первые в их истории серебряные медали первенства.
В общей сложности колумбийский футболист принял участие в 22-х играх минувшего розыгрыша чемпионата страны, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Канищев – о Кассьере: у "Зенита" есть Сергеев и Алберто, но можно собрать всё со всех клубов
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду "Сочи" Матео Кассьере.
Фото: ФК "Сочи"